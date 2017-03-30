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Два гражданина Молдовы погибли в ДТП с белорусским автобусом в Украине
31.03.2017 12:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. ДТП с участием автобуса из Беларуси и легкового автомобиля во Львовской области унесло жизни двух граждан Молдовы.
Дорожный инцидент произошел в пятницу утром на трассе Львов — Бибрка — Ивано-Франковск возле села Пятничное — столкнулись пассажирский автобус, следовавший рейсом из Минска в Буковель, и легковой автомобиль Mercedes.
По информации
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автобусом.
Среди 42 человек, ехавших в автобусе, травмы получили 12. Первая пострадавшим была оказана на месте, после чего они были госпитализированы.
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. ДТП с участием автобуса из Беларуси и легкового автомобиля во Львовской области унесло жизни двух граждан Молдовы. Дорожный инцидент...
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