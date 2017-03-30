﻿﻿ Грабитель в Бобруйске напал с ножом на женщину и забрал сумочку. Его уже задержали. 21.by
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Грабитель в Бобруйске напал с ножом на женщину и забрал сумочку. Его уже задержали

31.03.2017 12:25 — ЧП | Tut.by  
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Уголовное дело за разбой с причинением тяжкого телесного повреждения возбудили в отношении 31-летнего бобруйчанина. 29 марта мужчина ранил ножом прохожую и забрал у нее сумочку.


Фото: news24.in.ua

Бобруйчанка возвращалась домой после работы, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. Около 22.50 на улице Р. Люксембург на нее напал мужчина, стал отбирать сумочку.

Женщина начала бороться с грабителем, тогда он достал нож и нанес несколько ударов — куда смог попасть. Бобруйчанка отпустила сумку, стала звать на помощь. Нападавший скрылся, а пострадавшей вызвали скорую помощь.

Оперативники среагировали быстро и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний бобруйчанин, освободившийся из мест лишения свободы 6 марта. Он отбывал наказание также за грабеж.

Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Подозреваемый — в изоляторе.

 
 
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