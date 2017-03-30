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Грабитель в Бобруйске напал с ножом на женщину и забрал сумочку. Его уже задержали
Уголовное дело за разбой с причинением тяжкого телесного повреждения возбудили в отношении 31-летнего бобруйчанина. 29 марта мужчина ранил ножом прохожую и забрал у нее сумочку.
Бобруйчанка возвращалась домой после работы, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. Около 22.50 на улице Р. Люксембург на нее напал мужчина, стал отбирать сумочку.
Женщина начала бороться с грабителем, тогда он достал нож и нанес несколько ударов — куда смог попасть. Бобруйчанка отпустила сумку, стала звать на помощь. Нападавший скрылся, а пострадавшей вызвали скорую помощь.
Оперативники среагировали быстро и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний бобруйчанин, освободившийся из мест лишения свободы 6 марта. Он отбывал наказание также за грабеж.
Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Подозреваемый — в изоляторе.
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Бобруйчанка - в больнице, злоумышленник - в изоляторе.
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