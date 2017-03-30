﻿ КГК: валютчик из Лунинца за полгода "заработал" $16 тыс.. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК: валютчик из Лунинца за полгода "заработал" $16 тыс.

31.03.2017 12:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Сотрудники Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области задержали в Лунинце местного жителя, который занимался незаконными валютными операциями – за полгода мужчине удалось "заработать" более 32 тысяч рублей, сообщили в КГК.

КГК: валютчик из Лунинца за полгода "заработал" тыс.
© flickr.com/ Antonin
Валютчик с $9 тыс. задержан в Калинковичах

По информации комитета, мужчина обменивал деньги с октября прошлого года по март текущего – за это время он провел несколько десятков сделок.

"Задержание 52-летнего неработающего мужчины прошло на привокзальной площади в Лунинце, была проведена "проверочная закупка", во время которой валютчик обменял гражданину 40 тысяч российских рублей на белорусские", – сказали в КГК. 

В комитете уточнили, что за полгода "меняла" получил доход в размере 32,8 тысячи рублей. 

В отношении мужчины Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину, занимавшегося незаконными обменными операциями, задержали после проведения контрольной закупки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Грабитель в Бобруйске напал с ножом на женщину и забрал сумочку. Его уже задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика