МИНСК, 31 мар – Sputnik. Сотрудники Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области задержали в Лунинце местного жителя, который занимался незаконными валютными операциями – за полгода мужчине удалось "заработать" более 32 тысяч рублей, сообщили в КГК.

По информации комитета, мужчина обменивал деньги с октября прошлого года по март текущего – за это время он провел несколько десятков сделок.

"Задержание 52-летнего неработающего мужчины прошло на привокзальной площади в Лунинце, была проведена "проверочная закупка", во время которой валютчик обменял гражданину 40 тысяч российских рублей на белорусские", – сказали в КГК.

В комитете уточнили, что за полгода "меняла" получил доход в размере 32,8 тысячи рублей.

В отношении мужчины Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).