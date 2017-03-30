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В Бресте предприятие через суд "выбивает" долги с наемного директора
Экономический суд Брестской области вынес решение взыскать долги обанкротившегося ООО с бывшего наемного директора этого предприятия. Доказано: именно нанятый руководитель своими действиями, а в каких-то случаях бездействием привел фирму к экономической несостоятельности,
Обращаясь в суд, управляющий по банкротству брестского общества с ограниченной ответственностью был уверен: экономическая несостоятельность предприятия вызвана действиями бывшего директора. Делом фирмы с сельскохозяйственным направлением деятельности занялось управление Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области. Финмилиция провела внеплановую проверку субъекта хозяйствования. Результаты подтвердили, что нарушения налогового и иного законодательства — это результат деятельности наемного директора. Продолжает начальник организационно-инспекторского отдела управления Геннадий Андросюк:
— В числе нарушений выявлены, например, неуплата обязательных платежей в бюджет на сумму более 40 тысяч рублей, пеня за просрочку неисполнения налогового обязательства на сумму почти 6,5 тысячи рублей.
Согласно решению суда мужчина должен возместить почти 55,5 тысячи рублей в порядке субсидиарной ответственности по долгам ООО.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 15 дней после его принятия судом.
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Согласно решению суда мужчина должен возместить почти 55,5 тысячи рублей в порядке субсидиарной ответственности по долгам ООО.
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