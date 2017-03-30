Экономический суд Брестской области вынес решение взыскать долги обанкротившегося ООО с бывшего наемного директора этого предприятия. Доказано: именно нанятый руководитель своими действиями, а в каких-то случаях бездействием привел фирму к экономической несостоятельности, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Обращаясь в суд, управляющий по банкротству брестского общества с ограниченной ответственностью был уверен: экономическая несостоятельность предприятия вызвана действиями бывшего директора. Делом фирмы с сельскохозяйственным направлением деятельности занялось управление Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области. Финмилиция провела внеплановую проверку субъекта хозяйствования. Результаты подтвердили, что нарушения налогового и иного законодательства — это результат деятельности наемного директора. Продолжает начальник организационно-инспекторского отдела управления Геннадий Андросюк:

— В числе нарушений выявлены, например, неуплата обязательных платежей в бюджет на сумму более 40 тысяч рублей, пеня за просрочку неисполнения налогового обязательства на сумму почти 6,5 тысячи рублей.

Согласно решению суда мужчина должен возместить почти 55,5 тысячи рублей в порядке субсидиарной ответственности по долгам ООО.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 15 дней после его принятия судом.

Кстати В практике органов финансовых расследований Брестской области единичны случаи, когда бывшие руководители прибегали бы к обжалованию в судебном порядке решений о взыскании с юридических лиц налогов в бюджет. Так, одна жалоба оставлена без удовлетворения экономическим судом в 2016 году, одна находится в стадии рассмотрения в настоящее время.