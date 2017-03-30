МИНСК, 31 мар – Sputnik. Литовские пограничники задержали гражданина Беларуси, который пытался ввезти в страну около 600 пачек сигарет, спрятав их в бензобаке легкового автомобиля, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы в пятницу.

Контрабандиста выявили в четверг 30 марта в пункте пропуска "Лоша – Шумскас".

"Общаясь с офицером таможни, 30-летний водитель заметно волновался", – сказали в службе.

Там также отметили, что из-за этого было принято решение тщательно проверить автомобиль Volkswagen Passat с помощью специального оборудования в пункте пропуска "Мядининкай".

При проверке выяснилось, что топливный бак машины заполнен сигаретами "Минск Superslims" и "NZ" с белорусскими акцизными марками, всего 594 пачки. Табачные изделия изъяли, а белоруса отпустили – мужчине за контрабанду грозит штраф в размере от 1400 до 3000 евро.