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ДТП с автобусом на западе Украины: в больнице остается один белорус
31.03.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Один гражданин Беларуси госпитализирован после ДТП под Львовом с автобусом Минск – Буковель, 11 пассажирам была оказана медицинская помощь и предписано амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"Один гражданин госпитализирован в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет", – уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
В пресс-службе также подчеркнули, что среди погибших граждан Беларуси нет.
ДТП с участием пассажирского автобуса Минск – Буковель и легкового автомобиля Mercedes произошло в пятницу утром возле села на трассе Львов – Бибрка – Ивано-Франковск. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где врезался в Neoplan. В автобусе находились 42 пассажира, 12 из них получили травмы. Водитель и пассажир Mercedes, граждане Молдовы, погибли на месте.
По факту дорожного инцидента полиция Львовской области возбудила уголовное дело.
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Состояние пострадавшего белоруса, который находится в учреждении здравоохранения, оценивается медиками как средней тяжести.
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