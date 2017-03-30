МИНСК, 31 мар – Sputnik. Один гражданин Беларуси госпитализирован после ДТП под Львовом с автобусом Минск – Буковель, 11 пассажирам была оказана медицинская помощь и предписано амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Один гражданин госпитализирован в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет", – уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что среди погибших граждан Беларуси нет.

ДТП с участием пассажирского автобуса Минск – Буковель и легкового автомобиля Mercedes произошло в пятницу утром возле села на трассе Львов – Бибрка – Ивано-Франковск. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где врезался в Neoplan. В автобусе находились 42 пассажира, 12 из них получили травмы. Водитель и пассажир Mercedes, граждане Молдовы, погибли на месте.

По факту дорожного инцидента полиция Львовской области возбудила уголовное дело.

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