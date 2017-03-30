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ДТП с автобусом на западе Украины: в больнице остается один белорус

31.03.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Один гражданин Беларуси госпитализирован после ДТП под Львовом с автобусом Минск – Буковель, 11 пассажирам была оказана медицинская помощь и предписано амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

ДТП с автобусом на западе Украины: в больнице остается один белорус
© Ігор Зінкевич
Очевидцы опубликовали видео ДТП с белорусским автобусом на Украине

"Один гражданин госпитализирован в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет", – уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что среди погибших граждан Беларуси нет. 

ДТП с участием пассажирского автобуса Минск – Буковель и легкового автомобиля Mercedes произошло в пятницу утром возле села на трассе Львов – Бибрка – Ивано-Франковск. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где врезался в Neoplan. В автобусе находились 42 пассажира, 12 из них получили травмы. Водитель и пассажир Mercedes, граждане Молдовы, погибли на месте. 

По факту дорожного инцидента полиция Львовской области возбудила уголовное дело.

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Теги: Минск
 
 
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Состояние пострадавшего белоруса, который находится в учреждении здравоохранения, оценивается медиками как средней тяжести.

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