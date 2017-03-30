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В поселке Ветрино из-за ветра обрушилась водонапорная башня
31 марта в городском поселке Ветрино (Полоцкий район) частично обрушилась действующая водонапорная башня. На месте работает спецтехника, сообщили TUT.BY местные жители. По их словам, причиной разрушения мог стать сильный ветер.
Информацию об инциденте TUT.BY подтвердили в Управлении МЧС по Витебской области.
По предварительным данным, водоснабжение не нарушено.
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По предварительным данным, водоснабжение не нарушено.
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