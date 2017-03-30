31 марта в городском поселке Ветрино (Полоцкий район) частично обрушилась действующая водонапорная башня. На месте работает спецтехника, сообщили TUT.BY местные жители. По их словам, причиной разрушения мог стать сильный ветер.



Фото: читатель TUT.BY Александр

Информацию об инциденте TUT.BY подтвердили в Управлении МЧС по Витебской области.

По предварительным данным, водоснабжение не нарушено.