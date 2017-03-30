﻿ В поселке Ветрино из-за ветра обрушилась водонапорная башня. 21.by
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В поселке Ветрино из-за ветра обрушилась водонапорная башня

31.03.2017 15:45 — ЧП | Tut.by  
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31 марта в городском поселке Ветрино (Полоцкий район) частично обрушилась действующая водонапорная башня. На месте работает спецтехника, сообщили TUT.BY местные жители. По их словам, причиной разрушения мог стать сильный ветер.


Фото: читатель TUT.BY Александр

Информацию об инциденте TUT.BY подтвердили в Управлении МЧС по Витебской области.

По предварительным данным, водоснабжение не нарушено.

 
 
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По предварительным данным, водоснабжение не нарушено.

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