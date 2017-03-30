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Украинец с патронами для винтовки задержан на границе с Польшей
31.03.2017 16:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Украины, который пытался ввезти в Беларусь из Польши 50 винтовочных патронов, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном таможенном комитете.
© REUTERS Michaela Rehle
Украинец ехал в республику из Польши на машине Volkswagen Touareg через республиканский пункт таможенного оформления "Домачево".
"При досмотре автомобиля среди личных вещей 52-летнего водителя обнаружено 50 винтовочных патронов", – сказали в ГТК.
Экспертиза установила, что патроны произведены заводским способом и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию.
Брестской таможней в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Беларуси.
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Боеприпасы белорусские таможенники обнаружили среди личных вещей 52-летнего мужчины.
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