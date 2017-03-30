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Дальнобойщик уснул за рулем и врезался в КамАЗ

31.03.2017 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Дальнобойщик, предположительно, уснул за рулем и совершил дорожно-транспортное происшествие в Минском районе, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Авария произошла 31 марта около 15:00 на 363 километре автодороги М-1.

"Водитель автомобиля Volvo неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства (по предварительной версии, водитель уснул) в результате чего произошло столкновение с КамАЗом", — рассказала Сильченко.

Она отметила, что в результате ДТП КамАЗ развернулся и опрокинулся. "Volvo съехала в правый по ходу движения кювет", — продолжила собеседник агентства.

Пассажир и водитель КамАЗа были госпитализированы. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Дальнобойщик, предположительно, уснул за рулем и совершил дорожно-транспортное происшествие в Минском районе, сообщила Sputnik старший...

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