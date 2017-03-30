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Дальнобойщик уснул за рулем и врезался в КамАЗ
31.03.2017 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Дальнобойщик, предположительно, уснул за рулем и совершил дорожно-транспортное происшествие в Минском районе, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
Авария произошла 31 марта около 15:00 на 363 километре автодороги М-1.
"Водитель автомобиля Volvo неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства (по предварительной версии, водитель уснул) в результате чего произошло столкновение с КамАЗом", — рассказала Сильченко.
Она отметила, что в результате ДТП КамАЗ развернулся и опрокинулся. "Volvo съехала в правый по ходу движения кювет", — продолжила собеседник агентства.
Пассажир и водитель КамАЗа были госпитализированы.
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Дальнобойщик, предположительно, уснул за рулем и совершил дорожно-транспортное происшествие в Минском районе, сообщила Sputnik старший...
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