МИНСК, 31 мар — Sputnik. Дальнобойщик, предположительно, уснул за рулем и совершил дорожно-транспортное происшествие в Минском районе, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Авария произошла 31 марта около 15:00 на 363 километре автодороги М-1.

"Водитель автомобиля Volvo неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства (по предварительной версии, водитель уснул) в результате чего произошло столкновение с КамАЗом", — рассказала Сильченко.

Она отметила, что в результате ДТП КамАЗ развернулся и опрокинулся. "Volvo съехала в правый по ходу движения кювет", — продолжила собеседник агентства.

Пассажир и водитель КамАЗа были госпитализированы.