﻿ В одном из цехов филиала завода "Интеграл" обнаружено тело 31-летнего заместителя директора. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В одном из цехов филиала завода "Интеграл" обнаружено тело 31-летнего заместителя директора

31.03.2017 20:11 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

29 марта около 19 часов в столярном цеху обнаружили повешенным 31-летнего заместителя директора ОАО «Интеграл». Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Тело обнаружила мать погибшего, которая также работает на заводе. Известно, что у мужчины остались жена и маленькая дочка.

В Следственном комитете подтвердили данную информацию.

«УСК по Минску проводит доследственную проверку по факту смерти работника завода. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не установлено», — заявил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Выясняются обстоятельства случившегося, следователи опрашивают коллег и родственников. Назначен ряд экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело обнаружила мать погибшего, которая также работает на заводе. Известно, что у мужчины остались жена и маленькая дочка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дальнобойщик уснул за рулем и врезался в КамАЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика