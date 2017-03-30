29 марта около 19 часов в столярном цеху обнаружили повешенным 31-летнего заместителя директора ОАО «Интеграл». Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Тело обнаружила мать погибшего, которая также работает на заводе. Известно, что у мужчины остались жена и маленькая дочка.

В Следственном комитете подтвердили данную информацию.

«УСК по Минску проводит доследственную проверку по факту смерти работника завода. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не установлено», — заявил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Выясняются обстоятельства случившегося, следователи опрашивают коллег и родственников. Назначен ряд экспертиз.