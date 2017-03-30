|
В одном из цехов филиала завода "Интеграл" обнаружено тело 31-летнего заместителя директора
29 марта около 19 часов в столярном цеху обнаружили повешенным 31-летнего заместителя директора ОАО «Интеграл». Об этом TUT.BY сообщили читатели.
Тело обнаружила мать погибшего, которая также работает на заводе. Известно, что у мужчины остались жена и маленькая дочка.
В Следственном комитете подтвердили данную информацию.
«УСК по Минску проводит доследственную проверку по факту смерти работника завода. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не установлено», — заявил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
Выясняются обстоятельства случившегося, следователи опрашивают коллег и родственников. Назначен ряд экспертиз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело обнаружила мать погибшего, которая также работает на заводе. Известно, что у мужчины остались жена и маленькая дочка.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии