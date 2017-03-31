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СМИ: в Минске задержали участников несанкционированной акции у КГБ

31.03.2017 20:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Милиция задержала участников несанкционированной акции у здания Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси, сообщают СМИ.

СМИ: в Минске задержали участников несанкционированной акции у КГБ
© Sputnik / Марина Серебрякова
Павла Северинца снова наказали десятью сутками ареста

КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек — активисты "Белого легиона" и "Молодого фронта". В результате проведенных обысков правоохранители изъяли оружие. Спецслужбы не исключили, что данное оружие могло быть использовано во время несанкционированных уличных акций 25 марта, приуроченных ко Дню Воли. На этой неделе местные СМИ сообщили еще о двух людях, которые были задержаны КГБ, вероятно, по этому же уголовному делу.

Вечером 31 марта у здания комитета был организован несанкционированный митинг в поддержку задержанных. В акции приняли участие также их родственники и друзья. Сотрудники милиции проверяли документы у предполагаемых участников несанкционированного мероприятия, просили их покинуть территорию перед зданием КГБ.

Несколько человек попытались достать плакаты и фотографии задержанных. Сотрудники милиции задержали как минимум трех человек, среди которых — сопредседатель оргкомитета по созданию оппозиционной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Он успел достать два портрета и выкрикнуть "Свободу политзаключенным". Задержаны как минимум три человека, по другим данным — пять. 

В пятницу истекает срок, в течение которого задержанным по подозрению в подготовке к участию в беспорядках должны быть предъявлены обвинения. Официальной информации на этот счет нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция задержала сопредседателя оргкомитета по созданию партии БХД Павла Северинца, которому ранее назначили десять суток за акцию возле Куропат.

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