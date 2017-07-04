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Жительница Барановичей закрылась от инспекторов ГАИ в машине и уснула

31.03.2017 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Нетрезвая жительница Барановичей, которую остановила ГАИ на дороге, отказалась открывать машину инспекторам и "уснула" в автомобиле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Жительница Барановичей закрылась от инспекторов ГАИ в машине и уснула
© flickr.com/ Mr.TinDC
Нетрезвая автоледи, отправившись за пивом, съехала в овраг в Гродно

Курьез произошел в пятницу ночью: в 02:20 сотрудники ГАИ в Барановичах заметили неуверенно двигавшийся автомобиль BMW Х5. Водителю подали знак остановиться.

"То, что происходило дальше, больше напоминает эпизод комедийного скетча. Подойдя к автомобилю, инспектор жестом попросил женщину открыть форточку, чтобы проверить документы. Вместо этого она заблокировала двери и пересела на переднее пассажирское сидение, после чего опустила его спинку и, устроившись поудобнее, уснула", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, спустя 15 минут инспекторы в присутствии понятых разбили водительскую форточку и открыли двери машины. При проверке выяснилось, что 45-летняя женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

В ГАИ уточнили, что на даму составили протоколы, а машину отбуксировали на штрафстоянку. Поскольку автолюбительницу в течение года уже ловили за рулем пьяной, она будет привлечена к уголовной ответственности.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Поскольку автолюбительницу в течение года уже ловили за рулем пьяной, она будет привлечена к уголовной ответственности.

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