Жительница Барановичей закрылась от инспекторов ГАИ в машине и уснула

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Нетрезвая жительница Барановичей, которую остановила ГАИ на дороге, отказалась открывать машину инспекторам и "уснула" в автомобиле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Курьез произошел в пятницу ночью: в 02:20 сотрудники ГАИ в Барановичах заметили неуверенно двигавшийся автомобиль BMW Х5. Водителю подали знак остановиться.

"То, что происходило дальше, больше напоминает эпизод комедийного скетча. Подойдя к автомобилю, инспектор жестом попросил женщину открыть форточку, чтобы проверить документы. Вместо этого она заблокировала двери и пересела на переднее пассажирское сидение, после чего опустила его спинку и, устроившись поудобнее, уснула", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, спустя 15 минут инспекторы в присутствии понятых разбили водительскую форточку и открыли двери машины. При проверке выяснилось, что 45-летняя женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

В ГАИ уточнили, что на даму составили протоколы, а машину отбуксировали на штрафстоянку. Поскольку автолюбительницу в течение года уже ловили за рулем пьяной, она будет привлечена к уголовной ответственности.