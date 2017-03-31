МИНСК, 1 апр — Sputnik. В 2 часа ночи 1 апреля в МЧС поступило сообщение о загорании грузового автомобиля. Автомобиль горел открытым пламенем неподалеку от жилого дома 130 на Партизанском проспекте.

"Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели установили, что загорелся грузовой автомобиль Fiat Ducato 1991 г.в. с прицепом. Огнем повредило и заднюю часть рядом припаркованного легкового фургона Ford Transit",- сообщили в минском городском УМЧС.

Через 15 минут после сигнала пожар был ликвидирован. Fiat получил серьезный ущерб — повреждены моторный отсек, кабина, лакокрасочное покрытие, передние фары и стекла. В Ford обгорела задняя часть фургона. Причина пожара устанавливается.