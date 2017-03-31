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На Партизанском проспекте горел грузовой Fiat

01.04.2017 18:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 апр — Sputnik. В 2 часа ночи 1 апреля в МЧС поступило сообщение о загорании грузового автомобиля. Автомобиль горел открытым пламенем неподалеку от  жилого дома 130 на Партизанском проспекте.

"Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели установили, что загорелся грузовой автомобиль Fiat Ducato 1991 г.в. с прицепом. Огнем повредило и заднюю часть рядом припаркованного легкового фургона  Ford Transit",- сообщили в минском городском УМЧС.

Через 15 минут после сигнала пожар был ликвидирован.  Fiat получил серьезный ущерб — повреждены моторный отсек, кабина, лакокрасочное покрытие, передние фары и стекла. В Ford обгорела задняя часть фургона. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Грузовой автомобиль загорелся ночью на Партизанском проспекте в Минске, огонь повредил припаркованный рядом фургон.

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