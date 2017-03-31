МИНСК, 1 апр — Sputnik. ДТП с участием грузового автомобиля IVEСO и легкового автомобиля "Mazda-9" произошло на автодороге Р-123 возле деревни Жуково Могилевского района.

"В результате ДТП в грузовом автомобиле был зажат водитель. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего водителя", — пояснили в МЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Водителя большегруза пришлось деблокировать с помощью спасателей

Пострадавший от госпитализации отказался. Водитель легкового автомобиля госпитализировали в УЗ "Могилевская городская больница скорой медицинской помощи".

Оба автомобиля получили механические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ Могилевского РОВД.