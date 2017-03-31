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МЧС: грузовик столкнулся c Mazda под Могилевом
01.04.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр — Sputnik. ДТП с участием грузового автомобиля IVEСO и легкового автомобиля "Mazda-9" произошло на автодороге Р-123 возле деревни Жуково Могилевского района.
"В результате ДТП в грузовом автомобиле был зажат водитель. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего водителя", — пояснили в МЧС.
Водителя большегруза пришлось деблокировать с помощью спасателей
Пострадавший от госпитализации отказался. Водитель легкового автомобиля госпитализировали в УЗ "Могилевская городская больница скорой медицинской помощи".
Оба автомобиля получили механические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ Могилевского РОВД.
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Водитель грузовика от госпитализации отказался, водителя Mazda бригада скорой помощи доставила в больницу.
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