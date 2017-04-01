МИНСК, 1 апр — Sputnik. Группа разминирования обезвредила 162 артиллерийских снаряда, 27 гранат и 19 мин времен Великой Отечественной войны. Все орудия были обнаружены вблизи деревни Кузьменцы Витебского района.

"Снаряды обнаружили при производстве сельскохозяйственных работ. Они относятся ко временам Великой Отечественной войны, и были обезврежены группой разминирования в/ч 5524", — пояснили в МВД.

Ранее в этом месяце снаряды времен ВОВ стали причиной эвакуации жилого дома в Борисове. Тогда снаряды были обнаружены в подвале дома. Также, при проведении земляных работ мина и 18 снарядов времен ВОВ были найдены в Минском районе в марте этого года. Сообщения об опасных находках до сих пор нередко поступают от белорусов.