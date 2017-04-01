﻿ Минеры обезвредили 162 артиллерийских снаряда ВОВ под Витебском. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минеры обезвредили 162 артиллерийских снаряда ВОВ под Витебском

01.04.2017 21:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Группа разминирования обезвредила 162 артиллерийских снаряда, 27 гранат и 19 мин времен Великой Отечественной войны. Все орудия были обнаружены вблизи деревни Кузьменцы Витебского района.

Минеры обезвредили 162 артиллерийских снаряда ВОВ под Витебском
© Фото: МЧС Беларуси
Снаряды времен ВОВ стали причиной эвакуации жилого дома в Борисове

"Снаряды обнаружили при производстве сельскохозяйственных работ. Они относятся ко временам Великой Отечественной войны, и были обезврежены группой разминирования в/ч 5524", — пояснили в МВД.

Ранее в этом месяце снаряды времен ВОВ стали причиной эвакуации жилого дома в Борисове. Тогда снаряды были обнаружены в подвале дома. Также, при проведении земляных работ мина и 18 снарядов времен ВОВ были найдены в Минском районе в марте этого года. Сообщения об опасных находках до сих пор нередко поступают от белорусов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снаряды обнаружили при проведении сельскохозяйственных работ в деревне Витебской области.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сильный взрыв произошел во время карнавала во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика