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Сильный взрыв произошел во время карнавала во Франции
01.04.2017 20:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр — Sputnik. Сильный взрыв, в результате которого пострадали двадцать человек, произошел в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа.
За помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока, сообщила газета
Взрыв раздался около 17:30 по местному времени в момент, когда гости карнавала должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.
На месте инцидента работают полиция и спасатели, по предварительной версии взрыв произошел в результате несчастного случая.
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По предварительной версии, взрыв в пригороде Парижа – не террористический акт.
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