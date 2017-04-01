МИНСК, 1 апр — Sputnik. Сильный взрыв, в результате которого пострадали двадцать человек, произошел в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа.

За помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока, сообщила газета Le Parisien .

Взрыв раздался около 17:30 по местному времени в момент, когда гости карнавала должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

На месте инцидента работают полиция и спасатели, по предварительной версии взрыв произошел в результате несчастного случая.