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Сильный взрыв произошел во время карнавала во Франции

01.04.2017 20:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 апр — Sputnik. Сильный взрыв, в результате которого пострадали двадцать человек, произошел в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа.

За помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока, сообщила газета Le Parisien.

Взрыв раздался около 17:30 по местному времени в момент, когда гости карнавала должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

На месте инцидента работают полиция и спасатели, по предварительной версии взрыв произошел в результате несчастного случая.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, взрыв в пригороде Парижа – не террористический акт.

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