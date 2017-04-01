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Более 110 человек погибли в результате схода селевого потока в Колумбии

01.04.2017 20:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 апр — Sputnik. По меньшей мере 112 человек погибли в результате схода селевого потока в столице департамента Путумайо в Колумбии, передает РИА Новости со ссылкой  на агентство Рейтер. Еще двесте человек числятся пропавшими без вести.

Стихия накрыла район в городе Мокоа на юго-западе страны. Причиной происшествия стали сильные дожди в регионе, продолжавшиеся в течение нескольких часов. В результате реки Сангояко и Мулато вышли из берегов.

Селевой поток — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Ожидается, что на место трагедии прибудет президент страны Хуан Мануэль Сантос.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной схода селевого потока стали проливные дожди, которые вызвали выход из берегов нескольких рек в регионе.

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