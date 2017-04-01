МИНСК, 1 апр — Sputnik. По меньшей мере 112 человек погибли в результате схода селевого потока в столице департамента Путумайо в Колумбии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. Еще двесте человек числятся пропавшими без вести.

Стихия накрыла район в городе Мокоа на юго-западе страны. Причиной происшествия стали сильные дожди в регионе, продолжавшиеся в течение нескольких часов. В результате реки Сангояко и Мулато вышли из берегов.

Селевой поток — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Ожидается, что на место трагедии прибудет президент страны Хуан Мануэль Сантос.