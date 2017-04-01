Судебная коллегия Брестского областного суда 31 марта вынесла приговор 41-летнему жителю деревни Гвоздница Малоритского района за убийство матери с особой жестокостью.

Мужчина признан виновным по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство с особой жестокостью) и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева, поддерживавшая государственное обвинение по делу. В суде обвиняемый отказался от дачи показаний.

5 декабря 2016 года мужчина в квартире по месту жительства нанес удары руками, ногами по различным частям тела 62-летней матери.

Произошедшую перед этим ссору в квартире услышали соседи и позвонили в милицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь женщине, которая находилась без сознания. Мужчина был задержан.

Всего женщине было причинено не менее 75 телесных повреждений, в том числе головы, внутренних органов, ребер. Пенсионерка скончалась в больнице 11 декабря.

В ходе следствия обвиняемый показал, что начал скандалить с матерью из-за того, что та выпила часть вина, приобретенного им за собственные деньги, но умысла лишать ее жизни у сына не было.

Мужчина нигде официально не работает, ранее судим не был. В квартире мать и сын проживали вдвоем.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.