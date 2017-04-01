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15 лет колонии получил житель Малоритского района за убийство матери с особой жестокостью
Судебная коллегия Брестского областного суда 31 марта вынесла приговор 41-летнему жителю деревни Гвоздница Малоритского района за убийство матери с особой жестокостью.
Мужчина признан виновным по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство с особой жестокостью) и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева, поддерживавшая государственное обвинение по делу. В суде обвиняемый отказался от дачи показаний.
5 декабря 2016 года мужчина в квартире по месту жительства нанес удары руками, ногами по различным частям тела 62-летней матери.
Произошедшую перед этим ссору в квартире услышали соседи и позвонили в милицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь женщине, которая находилась без сознания. Мужчина был задержан.
Всего женщине было причинено не менее 75 телесных повреждений, в том числе головы, внутренних органов, ребер. Пенсионерка скончалась в больнице 11 декабря.
В ходе следствия обвиняемый показал, что начал скандалить с матерью из-за того, что та выпила часть вина, приобретенного им за собственные деньги, но умысла лишать ее жизни у сына не было.
Мужчина нигде официально не работает, ранее судим не был. В квартире мать и сын проживали вдвоем.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Мужчина начал скандалить с матерью из-за того, что та выпила часть вина.
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