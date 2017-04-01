﻿ 15 лет колонии получил житель Малоритского района за убийство матери с особой жестокостью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

15 лет колонии получил житель Малоритского района за убийство матери с особой жестокостью

02.04.2017 08:48 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Судебная коллегия Брестского областного суда 31 марта вынесла приговор 41-летнему жителю деревни Гвоздница Малоритского района за убийство матери с особой жестокостью.

Мужчина признан виновным по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство с особой жестокостью) и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева, поддерживавшая государственное обвинение по делу. В суде обвиняемый отказался от дачи показаний.

5 декабря 2016 года мужчина в квартире по месту жительства нанес удары руками, ногами по различным частям тела 62-летней матери.

Произошедшую перед этим ссору в квартире услышали соседи и позвонили в милицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь женщине, которая находилась без сознания. Мужчина был задержан.

Всего женщине было причинено не менее 75 телесных повреждений, в том числе головы, внутренних органов, ребер. Пенсионерка скончалась в больнице 11 декабря.

В ходе следствия обвиняемый показал, что начал скандалить с матерью из-за того, что та выпила часть вина, приобретенного им за собственные деньги, но умысла лишать ее жизни у сына не было.

Мужчина нигде официально не работает, ранее судим не был. В квартире мать и сын проживали вдвоем.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина начал скандалить с матерью из-за того, что та выпила часть вина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минеры обезвредили 162 артиллерийских снаряда ВОВ под Витебском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика