﻿ В Барановичском районе возбудили уголовное дело на похитителей батарей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичском районе возбудили уголовное дело на похитителей батарей

02.04.2017 09:35 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Десять отопительных батарей похитили в период с 3 февраля по 29 марта с территории бывшей школы в деревне Скробово 22-летний Ч. и его младший коллега Р. из Барановичского района, пишет "СБ".

На след преступников вышли, когда те пытались сдать украденное на металлолом в поселке Городище. Выяснилось, что здание бывшей школы в деревне Скробово выкупил 39-летний житель Барановичей и делал там ремонт. В здании временно были сняты почти все батареи. Новый владелец сложил их в сарай на прилегающей территории. Туда периодически и проникали похитители, вынося металлические секции. Три батареи они украли в главном здании.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал, что сумма ущерба составила 92 рубля:

— Часть похищенного имущества изъята. Преступники задержаны.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении похитителей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На след преступников вышли, когда те пытались сдать украденное на металлолом в поселке Городище.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
15 лет колонии получил житель Малоритского района за убийство матери с особой жестокостью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика