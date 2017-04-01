Десять отопительных батарей похитили в период с 3 февраля по 29 марта с территории бывшей школы в деревне Скробово 22-летний Ч. и его младший коллега Р. из Барановичского района, пишет "СБ".

На след преступников вышли, когда те пытались сдать украденное на металлолом в поселке Городище. Выяснилось, что здание бывшей школы в деревне Скробово выкупил 39-летний житель Барановичей и делал там ремонт. В здании временно были сняты почти все батареи. Новый владелец сложил их в сарай на прилегающей территории. Туда периодически и проникали похитители, вынося металлические секции. Три батареи они украли в главном здании.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал, что сумма ущерба составила 92 рубля:

— Часть похищенного имущества изъята. Преступники задержаны.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении похитителей.