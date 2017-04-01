﻿ Валютчик из Лунинца за полгода получил 32,8 тысяч рублей дохода. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валютчик из Лунинца за полгода получил 32,8 тысяч рублей дохода

02.04.2017 10:09 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В течение полугода житель Лунинца занимался незаконным обменом валюты, получив от этой деятельности доход в размере 32,8 тысячи рублей, сообщает Комитет госконтроля.

Задержали 52-летнего мужчину на привокзальной площади в Лунинце во время "проверочной закупки", когда валютчик обменял гражданину 40 тысяч российских рублей. 

Сотрудники финансовой милиции Пинского района установили, что задержанный с октября прошлого года неоднократно совершал сделки по купле-продаже иностранной валюты. За это время от незаконной деятельности получил доход в размере 32,8 тыс. рублей. Ранее за совершение незаконных валютных операций он неоднократно привлекался к административной ответственности.

На этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержали 52-летнего мужчину на привокзальной площади в Лунинце во время "проверочной закупки".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Барановичском районе возбудили уголовное дело на похитителей батарей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика