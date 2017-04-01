В течение полугода житель Лунинца занимался незаконным обменом валюты, получив от этой деятельности доход в размере 32,8 тысячи рублей, сообщает Комитет госконтроля.

Задержали 52-летнего мужчину на привокзальной площади в Лунинце во время "проверочной закупки", когда валютчик обменял гражданину 40 тысяч российских рублей.

Сотрудники финансовой милиции Пинского района установили, что задержанный с октября прошлого года неоднократно совершал сделки по купле-продаже иностранной валюты. За это время от незаконной деятельности получил доход в размере 32,8 тыс. рублей. Ранее за совершение незаконных валютных операций он неоднократно привлекался к административной ответственности.

На этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).