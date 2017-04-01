﻿ Девушки-подростки, готовившие теракт, задержаны во Франции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушки-подростки, готовившие теракт, задержаны во Франции

02.04.2017 11:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Девушки в возрасте 14 и 17 лет задержаны сотрудниками контртеррористической службы Франции  в субботу утром в городе Ницца на юго-востоке страны и соседней коммуне Левенс.

Девушки-подростки, готовившие теракт, задержаны во Франции
© REUTERS Christian Hartmann
Сильный взрыв произошел во время карнавала во Франции

Утром в субботу были проведены обыски по адресам, где они проживают. После этого отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом начал предварительное следствие, подозреваемых задержали. Найденные в ходе обысков доказательства позволяют предположить, что подготовка теракта велась, но отмечается, что в ходе обысков не обнаружено никакого оружия.

Между тем накануне Францию потряс взрыв на карнавале под Парижем. Он прогремел около 17.30 местного времени (18.30 по минскому) в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

Искры и куски дерева разлетелись в стороны, пишут очевидцы. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 19 человек, в том числе — мэра коммуны. Она получила ранение ноги. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Посетителями карнавала, традиционно устраиваемого городом для маленьких жителей, было около тысячи детей.    

В середине декабря 2016 года парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительный органы Франции усилили меры безопасности на время президентской избирательной кампании в стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Валютчик из Лунинца за полгода получил 32,8 тысяч рублей дохода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика