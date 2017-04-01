МИНСК, 2 апр — Sputnik. Девушки в возрасте 14 и 17 лет задержаны сотрудниками контртеррористической службы Франции в субботу утром в городе Ницца на юго-востоке страны и соседней коммуне Левенс.



© REUTERS Christian Hartmann Сильный взрыв произошел во время карнавала во Франции

Утром в субботу были проведены обыски по адресам, где они проживают. После этого отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом начал предварительное следствие, подозреваемых задержали. Найденные в ходе обысков доказательства позволяют предположить, что подготовка теракта велась, но отмечается, что в ходе обысков не обнаружено никакого оружия.

Между тем накануне Францию потряс взрыв на карнавале под Парижем. Он прогремел около 17.30 местного времени (18.30 по минскому) в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

Искры и куски дерева разлетелись в стороны, пишут очевидцы. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 19 человек, в том числе — мэра коммуны. Она получила ранение ноги. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Посетителями карнавала, традиционно устраиваемого городом для маленьких жителей, было около тысячи детей.

В середине декабря 2016 года парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.