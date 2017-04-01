МИНСК, 2 апр — Sputnik. Три человека погибли, шесть получили серьезные травмы, 19 — травмы средней тяжести и легко пострадал 31 человек в результате ДТП, которое произошло в воскресенье в провинции Херьедален в центральной части Швеции.



© Sputnik / Виктор Толочко ДТП с автобусом на западе Украины: в больнице остается один белорус

В автобусе находились 59 человек, из которых шестеро — взрослые, один водитель, остальные школьники-восьмиклассники. Они ехали в горы. Автобус вылетел с трассы, оказался в кювете и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег. На место прибыли до пяти карет скорой помощи и два вертолета.

По информации Sputnik , дорожные и погодные условия в районе аварии были хорошими.

Глава правительства Швеции Стефан Левен выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом, назвав произошедшее "невыносимой болью".

"Мы с вами. Боль невыносимая для тех, кто еще не получил какого-либо известия. Мы думаем о вас. Спасательные работы продолжаются, и мы внимательно следим за развитием событий", — сказал Левен и слова которого цитируют шведское информационное агентство ТТ.

Инцидент с белорусским автобусом, в котором школьники направлялись на экскурсию в Литву, произошел в минувшую пятницу. Туристический автобус, в котором находились 20 детей из Беларуси, съехал с трассы в кювет. В аварии никто не пострадал, автобус получил механические повреждения.

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