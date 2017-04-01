﻿ ДТП со школьным автобусом в Швеции: трое погибших, 50 пострадавших. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП со школьным автобусом в Швеции: трое погибших, 50 пострадавших

02.04.2017 13:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Три человека погибли, шесть получили серьезные травмы, 19 — травмы средней тяжести и легко пострадал 31 человек в результате ДТП, которое произошло в воскресенье в провинции Херьедален в центральной части Швеции.

ДТП со школьным автобусом в Швеции: трое погибших, 50 пострадавших
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП с автобусом на западе Украины: в больнице остается один белорус

В автобусе находились 59 человек, из которых шестеро — взрослые, один водитель, остальные школьники-восьмиклассники. Они ехали в горы. Автобус вылетел с трассы, оказался в кювете и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег. На место прибыли до пяти карет скорой помощи и два вертолета.

По информации Sputnik, дорожные и погодные условия в районе аварии были хорошими.

Глава правительства Швеции Стефан Левен выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом, назвав произошедшее "невыносимой болью".

"Мы с вами. Боль невыносимая для тех, кто еще не получил какого-либо известия. Мы думаем о вас. Спасательные работы продолжаются, и мы внимательно следим за развитием событий", — сказал Левен и слова которого цитируют шведское информационное агентство ТТ.

Инцидент с белорусским автобусом, в котором школьники направлялись на экскурсию в Литву, произошел в минувшую пятницу. Туристический автобус, в котором находились 20 детей из Беларуси, съехал с трассы в кювет. В аварии никто не пострадал, автобус получил механические повреждения.

ДТП с белорусскими детьми в Литве: группе нашли другой автобус>>

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава правительства Швеции выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом, в котором ехали школьники-восьмиклассники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Девушки-подростки, готовившие теракт, задержаны во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика