МИНСК, 2 апр — Sputnik. За нарушения общественного порядка, сотрудниками московской полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек.

"В настоящее время они доставляются в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

При этом, как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, несколько раз полицейские задерживали провокаторов, пытающихся устроить потасовку. Также были задержаны две женщины за выкрики "свободу политзаключенным" и активист, пообещавший избить тех, кто, по его мнению, против действующей власти и президента.

Обстановка на Манежной площади в целом была спокойная. Полицейские выставили металлические ограждения по периметру, несколько нарядов правоохранителей патрулировали территорию. При задержании к нарушителям порядка не применялось физического воздействия.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете подобные призывы, возбуждено уголовное дело по статье "призывы к массовым беспорядкам".

Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участиях в несогласованных массовых мероприятиях 2 апреля, так как уведомления о проведении этих акций в органы исполнительной власти Москвы не подавались. Некоторым распространявшим призывы лицам было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закон. Генпрокуратура РФ также потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве.