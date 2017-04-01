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Девушка-байкер собрала "паровоз" в центре Минска
02.04.2017 17:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр — Sputnik. По-майски теплое воскресенье 2 апреля не обошлось без дорожно-транспортных происшествий в Минске: на проспекте Независимости девушка-байкер не справилась с управлением и врезалась в впереди идущую машину "Мицубиси".
© Sputnik/
Девушка-байкер собрала "паровоз" в центре Минска
© Sputnik/
Водитель следующей за ней автомашины Хендэ применил экстренное торможение и него врезался водитель автомашины Мерседес
В ДТП никто не пострадал, механические повреждения получили мотоцикл виновницы аварии и все три автомобиля, причем сильнее других пострадал Мерседес.
© Sputnik/
Мерседес, приехавший последним, пострадал сильнее других участников данного ДТП
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Корреспондент Sputnik стал свидетелем ДТП в центре белорусской столицы с участием мотоцикла и трех автомобилей.
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