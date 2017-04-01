МИНСК, 2 апр — Sputnik. По-майски теплое воскресенье 2 апреля не обошлось без дорожно-транспортных происшествий в Минске: на проспекте Независимости девушка-байкер не справилась с управлением и врезалась в впереди идущую машину "Мицубиси".



© Sputnik/ Девушка-байкер собрала "паровоз" в центре Минска



© Sputnik/ Водитель следующей за ней автомашины Хендэ применил экстренное торможение и него врезался водитель автомашины Мерседес

В ДТП никто не пострадал, механические повреждения получили мотоцикл виновницы аварии и все три автомобиля, причем сильнее других пострадал Мерседес.



© Sputnik/ Мерседес, приехавший последним, пострадал сильнее других участников данного ДТП