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Выключатель оставил без света более 17 тысяч домов на Минщине

03.04.2017 09:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Аварийное отключение 17287 жилых домов произошло в трех районах Минской области в минувшие сутки, сообщила в понедельник пресс-служба Минского областного управления МЧС.

По информации спасателей, электроснабжение отключилось в 15:15 в 635 населенных пунктах Вилейского, Молодечненского и Мядельского районов. Без электричества временно остались 66570 человек, 11 котельных и пять водозаборов.

По информации МЧС, причиной отключения стало повреждения масляного выключателя на подстанции в Вилейке.

Для обеспечения подачи электроэнергии были использованы 16 передвижных генераторов, включая четыре генератора, предоставленные МЧС. Электроснабжение было восстановлено в 22:14, рассказали в МЧС.

Специалисты устанавливают причины повреждения выключателя.

 
Теги: Минск
 
 
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Для подачи электроэнергии были использованы резервные генераторы, причина повреждения выключателя выясняется.

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