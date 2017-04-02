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Бесправник на мопеде разбился насмерть в Рогачевском районе

03.04.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Мужчина на мопеде насмерть разбился в Рогачевском районе, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Бесправник на мопеде разбился насмерть в Рогачевском районе
© Sputnik/
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Инцидент произошел в ночь на понедельник в деревне Журавичи. По информации МВД, местный житель 1981 года рождения, управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части, где врезался в опору линии электропередач.

В пресс-службе отметили, что мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.

Ранее житель Журавич был лишен водительского удостоверения до 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а водительских прав он был лишен до 2019 года.

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