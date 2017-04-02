МИНСК, 3 апр — Sputnik. Мужчина на мопеде насмерть разбился в Рогачевском районе, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в деревне Журавичи. По информации МВД, местный житель 1981 года рождения, управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части, где врезался в опору линии электропередач.

В пресс-службе отметили, что мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.

Ранее житель Журавич был лишен водительского удостоверения до 2019 года.