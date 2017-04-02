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В Бресте гадалку-мошенницу нашли через пять лет по геному на купюре

03.04.2017 12:51 — ЧП | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летней уроженки Литвы, которая обвиняется в мошенничестве пятилетней давности.

Преступление, за которое будут судить женщину, она совершила в октябре 2012 года. Она зашла в брестскую парикмахерскую, предложила работницам купить у нее товар и погадать.

У одного специалиста «гадалка» на глаз обнаружила порчу и предложила свои услуги по ее снятию. Для этого они вышли на улицу. Затем обвиняемая попросила у потерпевшей ее золотую цепочку с кулоном, чтобы над ней полчаса читать молитву. Работница парикмахерской отдала ей украшение, а взамен «гадалка» дала женщине 50 неденоминированных рублей. После проведения «ритуала», мошенница указала, что проклятье есть и на близких женщины, ввиду чего попросила также взять для манипуляции серьги и кольцо, а затем скрылась.

Потерпевшая обратилась в милицию и предоставила единственную улику — купюру, которую она получила от «гадалки». Эксперты обнаружили на банкноте два женских генотипа — потерпевшей и неизвестной женщины. Выделенная ДНК была внесена в автоматизированную базу данных.

«В конце 2016 года в поле зрения правоохранителей попала 51-летняя уроженка Литовской Республики, у которой отобрали биологические образцы для проверки ее на причастность к нераскрытым преступлениям. В результате экспертами было выявлено совпадение. Результаты проведенной экспертизы показали, что биологические клетки на купюре произошли от потерпевшей и обвиняемой женщины», — сообщила официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 209 УК (Мошенничество). Материалы изучены прокурором и направлены в суд.

 
 
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Гадалка забрала у своей жертвы золотые украшения для того, чтобы "снять порчу".

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