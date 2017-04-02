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Mercedes загорелся во время движения в Минске
03.04.2017 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Выясняются причины загорания легкового автомобиля в столице, сообщили в понедельник в пресс-службе Минского городского управления МЧС.
Инцидент произошел вечером 2 апреля на проезжей части улицы Уручской. О горящей машине спасателям сообщили очевидцы.
"По прибытии огнеборцев было установлено, что произошло загорание легкового автомобиля "Мерседес-Бенц CL-600", 2000 года выпуска", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также известно, что в момент возникновения пожара автомобиль находился в движении. К счастью, водителю удалось остановить машину и отойти на безопасное расстояние. В результате произошедшего пострадавших нет, добавили в МЧС.
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Водитель загоревшейся машины смог выбраться из салона и отойти на безопасное расстояние, никто не пострадал.
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