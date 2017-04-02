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Молодой человек едва не утонул в Двине в центре Витебска

03.04.2017 13:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Витебске молодого человека, который тонул в реке Западная Двина, сообщили Sputnik в понедельник в Витебском областном УМЧС.

Молодой человек едва не утонул в Двине в центре Витебска
© flickr.com/ bobistraveling
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Информация о тонущем в реке в районе улицы Калинина человеке поступила спасателям накануне в 21:28.

"Работниками МЧС был спасен гражданин 1990 года рождения", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчину сотрудники МЧС передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенный с общим переохлаждением организма был госпитализирован.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Спасатели передали мужчину медикам, пострадавший с общим переохлаждением организма был госпитализирован.

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