МИНСК, 3 апр – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Витебске молодого человека, который тонул в реке Западная Двина, сообщили Sputnik в понедельник в Витебском областном УМЧС.

Информация о тонущем в реке в районе улицы Калинина человеке поступила спасателям накануне в 21:28.

"Работниками МЧС был спасен гражданин 1990 года рождения", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчину сотрудники МЧС передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенный с общим переохлаждением организма был госпитализирован.



