МИНСК, 3 апр — Sputnik. Пожилой житель Гродно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил молодую работницу скорой помощи, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Пенсионер 1942 года рождения почувствовал себя плохо. Чтобы помочь мужчине, на место вызова прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Врачи пригласили нетрезвого гродненца в служебный автомобиль.



© Sputnik Александр Кряжев Жители Гродно о драке в поликлинике: пациентам нельзя бить врачей

"В составе медицинской бригады была девушка 1986 года рождения. Именно ей мужчина в возрасте нанес удар кулаком в лицо", — отметил представитель УВД.

Он добавил, что врачи не смирились с хамским поведением пенсионера и вызвали милицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Сотрудница скорой серьезных травм не получила. В УВД сообщили, что этот случай нападения на докторов — не первый. В конце 2016 года пациентка набросилась на заведующую поликлиникой и нанесла ей несколько ударов медицинской картой.