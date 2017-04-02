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Лобовое ДТП под Житковичами: пострадали молодой человек и ребенок
03.04.2017 14:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Два человека пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Житковичском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла накануне ночью в деревне Кольно: автомобиль Peugeot 307 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Renault Megane.
"В результате происшествия телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Renault", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что 20-летний молодой человек после оказания медицинской помощи был отпущен, а 15-летняя девочка – госпитализирована в Житковичскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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Молодой человек после оказания медицинской помощи был отпущен, а 15-летняя девочка – госпитализирована.
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