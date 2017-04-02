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Лобовое ДТП под Житковичами: пострадали молодой человек и ребенок

03.04.2017 14:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Два человека пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Житковичском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Лобовое ДТП под Житковичами: пострадали молодой человек и ребенок
© Sputnik/
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Авария произошла накануне ночью в деревне Кольно: автомобиль Peugeot 307 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Renault Megane.

"В результате происшествия телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Renault", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 20-летний молодой человек после оказания медицинской помощи был отпущен, а 15-летняя девочка – госпитализирована в Житковичскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек после оказания медицинской помощи был отпущен, а 15-летняя девочка – госпитализирована.

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