МИНСК, 3 апр – Sputnik. Два человека пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Житковичском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне ночью в деревне Кольно: автомобиль Peugeot 307 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Renault Megane.

"В результате происшествия телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Renault", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 20-летний молодой человек после оказания медицинской помощи был отпущен, а 15-летняя девочка – госпитализирована в Житковичскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.