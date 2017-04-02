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Станция метро "Тракторный завод" закрыта из-за бесхозного рюкзака

03.04.2017 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Станция метро "Тракторный завод" в Минске закрыта из-за обнаруженного на платформе бесхозного рюкзака, сообщается в Twitter-аккаунте Минского метрополитена.

"В 14:07 станция "Тракторный завод" временно закрыта на вход/выход", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подозрительный предмет был накрыт локализатором взрыва "Фонтан". На место происшествия были вызваны саперы.

 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Станция метро "Тракторный завод" в Минске закрыта из-за обнаруженного на платформе бесхозного рюкзака, сообщается в Twitter-аккаунте Минского...

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