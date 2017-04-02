МИНСК, 3 апр — Sputnik. Выясняются причины тройного ДТП в Бресте, в результате которого пострадал мотоциклист, сообщили Sputnik в понедельник в ГАИ Брестской области.

Авария произошла сегодня утром в Бресте. По предварительным данным, водитель 1994 года рождения на Seat двигался по улице Богдановича, выполняя маневр левого поворота на улице Радужной, совершил столкновение с автомобилем марки Skoda. От удара последний выехал на полосу встречного движения и не разминулся с мотоциклом Honda.

"В результате происшествия мотоциклист 1976 года рождения получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой", — отметили в ГАИ.

Там добавили, что водитель автомобиля "Сеат" при повороте налево не убедился в безопасности своих действий и допустил столкновение со "Шкодой".