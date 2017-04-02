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Тройное ДТП в Бресте: пострадал мотоциклист

03.04.2017 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Выясняются причины тройного ДТП в Бресте, в результате которого пострадал мотоциклист, сообщили Sputnik в понедельник в ГАИ Брестской области.

Тройное ДТП в Бресте: пострадал мотоциклист
© Kallerna
Конфликт левого поворота: Volvo не уступил дорогу мотоциклу в Бресте

Авария произошла сегодня утром в Бресте. По предварительным данным, водитель 1994 года рождения на Seat двигался по улице Богдановича, выполняя маневр левого поворота на улице Радужной, совершил столкновение с автомобилем марки Skoda. От удара последний выехал на полосу встречного движения и не разминулся с мотоциклом Honda.

"В результате происшествия мотоциклист 1976 года рождения получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой", — отметили в ГАИ.

Там добавили, что водитель автомобиля "Сеат" при повороте налево не убедился в безопасности своих действий и допустил столкновение со "Шкодой".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Столкновение легковых автомобилей и мотоцикла произошло из-за конфликта левого поворота.

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