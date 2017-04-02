МИНСК, 3 апр — Sputnik. Станция метро "Тракторный завод" в Минске закрыта из-за обнаруженного на платформе бесхозного рюкзака, сообщается в Twitter-аккаунте Минского метрополитена.

"В 14:07 станция "Тракторный завод" временно закрыта на вход/выход", — говорится в сообщении.

Поезда, следующие по второй линии, проезжают станцию без остановки.

В пресс-службе отметили, что подозрительный предмет был накрыт локализатором взрыва "Фонтан". На место происшествия были вызваны саперы.

Применен локализатор взрыва "Фонтан", вызвана саперно-пиротехническая группа — Minskmetro (@minmetro) 3 апреля 2017 г.

​В конце марта из-за бесхозного предмета были закрыты три станции первой линии столичной подземки — они не работали в течение полутора часов.