МИНСК, 3 апр — Sputnik. Очевидцы сообщают о взрыве, который прогремел на станции "Садовая" в Санкт-Петербургском метрополитене в понедельник днем.

Люди, которые стали свидетелями происшествия, обмениваются в соцсетях фотографиями с места происшествия. Сообщается о большом количестве пострадавших.

На фотографиях с места инцидента видны развороченные взрывом двери одного из вагонов, возле которых находятся пострадавшие.

Станция "Садовая" соединяет три ветки метрополитена "Северной столицы" РФ.