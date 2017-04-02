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Очевидцы: на станции метро Садовая в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
03.04.2017 15:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Очевидцы сообщают о взрыве, который прогремел на станции "Садовая" в Санкт-Петербургском метрополитене в понедельник днем.
Люди, которые стали свидетелями происшествия, обмениваются в соцсетях фотографиями с места происшествия. Сообщается о большом количестве пострадавших.
На фотографиях с места инцидента видны развороченные взрывом двери одного из вагонов, возле которых находятся пострадавшие.
Станция "Садовая" соединяет три ветки метрополитена "Северной столицы" РФ.
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Очевидцы сообщают о взрыве, который прогремел на станции "Садовая" в Санкт-Петербургском метрополитене в понедельник днем. Люди, которые...
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