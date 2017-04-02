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ЧП на станции "Тракторный завод": в бесхозном рюкзаке были личные вещи
03.04.2017 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Саперы обнаружили в бесхозном рюкзаке на станции "Тракторный завод" личные вещи, сообщила в понедельник днем пресс-служба Минского метрополитена.
© Фото: Минский метрополитен
Станцию на Автозаводской линии закрыли для пассажиров в 14:07 понедельника, в метро прибыла саперная группа.
"В 14.47 станция "Тракторный завод" открыта для пассажиров. В бесхозном рюкзаке были личные вещи", – сказали в пресс-службе метрополитена.
Там также сообщили, что саперы применяли для обеспечения безопасности локализатор взрыва "Фонтан".
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Саперы применяли для обеспечения безопасности локализатор взрыва "Фонтан".
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