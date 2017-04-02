МИНСК, 3 апр – Sputnik. Саперы обнаружили в бесхозном рюкзаке на станции "Тракторный завод" личные вещи, сообщила в понедельник днем пресс-служба Минского метрополитена.

Станцию на Автозаводской линии закрыли для пассажиров в 14:07 понедельника, в метро прибыла саперная группа.

"В 14.47 станция "Тракторный завод" открыта для пассажиров. В бесхозном рюкзаке были личные вещи", – сказали в пресс-службе метрополитена.

Там также сообщили, что саперы применяли для обеспечения безопасности локализатор взрыва "Фонтан".