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ЧП на станции "Тракторный завод": в бесхозном рюкзаке были личные вещи

03.04.2017 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Саперы обнаружили в бесхозном рюкзаке на станции "Тракторный завод" личные вещи, сообщила в понедельник днем пресс-служба Минского метрополитена.

ЧП на станции "Тракторный завод": в бесхозном рюкзаке были личные вещи
© Фото: Минский метрополитен
Станция метро "Тракторный завод" закрыта из-за бесхозного рюкзака

Станцию на Автозаводской линии закрыли для пассажиров в 14:07 понедельника, в метро прибыла саперная группа.

"В 14.47 станция "Тракторный завод" открыта для пассажиров. В бесхозном рюкзаке были личные вещи", – сказали в пресс-службе метрополитена.

Там также сообщили, что саперы применяли для обеспечения безопасности локализатор взрыва "Фонтан".

 
Теги: Минск
 
 
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Саперы применяли для обеспечения безопасности локализатор взрыва "Фонтан".

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