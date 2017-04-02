МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президенту РФ Владимиру Путину, который находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой, доложено о взрыве в метро в Северной столице, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Стрельне под Санкт-Петербургом расположен Константиновский дворец, где в понедельник состоятся переговоры Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Подробности ЧП на "синей" ветке

Российские СМИ сообщают о как минимум десяти погибших из-за взрыва в метро, среди пострадавших есть дети.

Семь станций "синей ветки" петербургского метро, по данным пресс-службы метрополитена, были закрыты в связи с инцидентом в одном из составов.

Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, где, по разным данным, произошли от одного до двух взрывов, было начинено поражающими элементами.

Следственная группа выехала на место ЧП в петербургском метро, начато расследование, сообщает управление Следственного комитета по региону. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко. Ход доследственной проверки по данному факту поставлен на особый контроль прокурора города.

Саперов вызывали и в метро в Минске

По странному стечению обстоятельств, практически одновременно с информацией о взрыве в питерском метро, в Минске сообщили о закрытии одной из станции метро из-за найденного бесхозного рюкзака. В пресс-службе отметили, что подозрительный предмет был накрыт локализатором взрыва "Фонтан". На место происшествия были вызваны саперы.