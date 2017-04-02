МИНСК, 3 апр — Sputnik. Очевидцы сообщают о взрыве, который прогремел на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербургском метрополитене в понедельник днем.

Люди, которые стали свидетелями происшествия, обмениваются в соцсетях фотографиями с места происшествия. Сообщается о большом количестве пострадавших.

На фотографиях с места инцидента видны развороченные взрывом двери одного из вагонов, возле которых находятся пострадавшие.

Станция "Сенная площадь" соединяет три ветки метрополитена "Северной столицы" РФ. По информации МЧС России, в одном из вагонов взорвался неустановленный предмет.

В результате соседняя со стыковочным узлом станция "Садовая", на которой произошло задымление, закрыта на вход и выход. Сообщается о как минимум десятках пострадавших.

На месте происшествия уже работают бригады медиков и спасателей. Пострадавших эвакуируют из подземки.