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Путин: рассматриваются все версии взрыва в метро, в том числе теракт

03.04.2017 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии взрыва в метро Санкт-Петербурга, в том числе терроризм.

По словам российского лидера, также не исключаются бытовая и криминальная версии взрыва. Путин добавил, что власти РФ сделают все возможное для оказания помощи пострадавшим во время взрыва.

Информация о пострадавших во время взрыва постоянно обновляется: в настоящее время российские СМИ сообщают со ссылкой на медицинских круги о 30 пострадавших, среди которых есть и дети. Также есть сообщения о 10 погибших.

(последует)   

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Российской Федерации сделают все, чтобы оказать помощь пострадавшим во время взрыва на "синей" ветке метро в в Санкт-Петербурге.

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