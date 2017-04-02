МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии взрыва в метро Санкт-Петербурга, в том числе терроризм.

По словам российского лидера, также не исключаются бытовая и криминальная версии взрыва. Путин добавил, что власти РФ сделают все возможное для оказания помощи пострадавшим во время взрыва.

Информация о пострадавших во время взрыва постоянно обновляется: в настоящее время российские СМИ сообщают со ссылкой на медицинских круги о 30 пострадавших, среди которых есть и дети. Также есть сообщения о 10 погибших.

(последует)