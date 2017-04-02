﻿ В Дрогичине 2-летний мальчик утонул в мелиоративном канале. 21.by
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В Дрогичине 2-летний мальчик утонул в мелиоративном канале

03.04.2017 15:54 — ЧП | Tut.by  
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В мелиоративном канале в деревне Вулька-Радовецкая 1 апреля утонул двухлетний ребенок, сообщили TUT.BY в Брестском областном совете ОСВОД.

Ребенок отдыхал с матерью на участке возле дома. Около 13.30 женщина отошла забрать белье из стиральной машины, а когда вернулась, малыша уже не было. Мама со старшим сыном начали искать ребенка и нашли его тело за участком в мелиоративном канале. В 13.39 на место вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось.

Как отметили в областном совете ОСВОД, с начала года на территории области утонули 9 человек. Из них восемь мужчин и одна женщина. За этот же период на водоемах Брестчины удалось спасти шестерых.

По республике с начала года утонули трое детей. В начале февраля в Минской области утонул в домашней ванной шестилетний малыш, а 27 марта в Гродненской области в водоеме — восьмилетний мальчик.

 
 
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Мама оставила ребенка во дворе буквально на пару минут, а когда вернулась, его уже не было.

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