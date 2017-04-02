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СК: завершено расследование дела об убийстве игуменьи Василиссы
03.04.2017 16:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела по факту трагической смерти игуменьи Василиссы, сообщили в СК.
5 января 2017 года около девяти часов вечера 29-летняя прихожанка, которую монахини приютили в монастыре, находясь на кухне прихода, нанесла настоятельнице более 10 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
"На основании полученных в ходе расследования доказательств, следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд с целью принятия решения о применении к женщине принудительных мер безопасности и лечения", — сообщили Sputnik в понедельник в СК.
В ходе работы по уголовному делу были допрошены десятки послушниц и трудниц храма. Многие поясняли, что у подозреваемой накануне случившегося отмечались признаки психического расстройства, отметили в СК.
С целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов подтолкнувших к совершению убийства, в отношении женщины проводилась комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, рассказали в СК.
Там также отметили, что согласно заключению эксперта в момент преступления она не могла сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
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Согласно заключению эксперта в момент преступления обвиняемая не могла сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
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