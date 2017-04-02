МИНСК, 3 апр – Sputnik. Петербургское отделение Посольства Беларуси в России выясняет, есть ли среди погибших и раненых при взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга белорусские граждане, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.



© REUTERS Alexander Nikolayev Лукашенко соболезнует в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга

"Отделение Посольства в Санкт-Петербурге в контакте с Центром управления кризисными ситуациями уточняет, есть ли среди пострадавших белорусы", – сказали в МИД.

Два взрыва прогремели в подземке Санкт-Петербурга днем в понедельник на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт". По предварительным данным, погибли 10 человек, среди них есть дети. Как сообщают российские СМИ, пострадали 50 человек.

В настоящее время в Петербурге находится президент Беларуси Александр Лукашенко, который приехал в РФ для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Перед началом переговоров белорусский лидер высказал слова соболезнования в связи с произошедшим в метро.