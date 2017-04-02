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МИД выясняет, пострадали ли при взрывах в Петербурге белорусы

03.04.2017 16:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Петербургское отделение Посольства Беларуси в России выясняет, есть ли среди погибших и раненых при взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга белорусские граждане, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

МИД выясняет, пострадали ли при взрывах в Петербурге белорусы
© REUTERS Alexander Nikolayev
Лукашенко соболезнует в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга

"Отделение Посольства в Санкт-Петербурге в контакте с Центром управления кризисными ситуациями уточняет, есть ли среди пострадавших белорусы", – сказали в МИД.

Два взрыва прогремели в подземке Санкт-Петербурга днем в понедельник на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт". По предварительным данным, погибли 10 человек, среди них есть дети. Как сообщают российские СМИ, пострадали 50 человек.

В настоящее время в Петербурге находится президент Беларуси Александр Лукашенко, который приехал в РФ для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Перед началом переговоров белорусский лидер высказал слова соболезнования в связи с произошедшим в метро.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, погибли 10 человек, среди них есть дети; как сообщают российские СМИ, пострадали 50 человек.

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