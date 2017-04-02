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Белорусов – машинистов поезда арестовали в Литве за контрабанду сигарет
03.04.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Двое граждан Беларуси, машинистов грузового поезда, были арестованы в Литве в связи с подозрением в контрабанде крупной партии сигарет, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы в понедельник.
© REUTERS Michaela Rehle
Более 10 тысяч пачек сигарет были обнаружены пограничниками в машинном отделении локомотива, следовавшего из Беларуси.
"Оба машиниста локомотива – граждане Беларуси – были задержаны. Позже суд постановил арестовать их на месяц", – сказали в пресс-службе СОГГ.
Задержанные – мужчины 31 и 41 лет, в отношении них проводится предварительное следствие.
По информации литовских пограничников, стоимость контрабандного груза составляет около 30 тысяч евро.
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По информации литовских пограничников, стоимость контрабандного груза составляет около 30 тысяч евро.
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