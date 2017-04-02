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Ветеран "Альфы": взрыв в метро Петербурга был хорошо спланирован

03.04.2017 16:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. Взрыв в метро Санкт-Петербурга — хорошо спланированный террористический акт, причем с политической подоплекой, потому что в тот момент в городе находился президент России, заявил Sputnik президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Взрыв прогремел в понедельник днем на станции метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь". По предварительным данным, в результате взрыва в вагоне поезда десять человек погибли и пострадали не менее 30. Самодельное взрывное устройство, которое находилось в вагоне, было начинено поражающими элементами.

Ветеран "Альфы": взрыв в метро Петербурга был хорошо спланирован
РИА Новости
Кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

"По той информации, которую мы наблюдаем, я склоняюсь к тому, что произошел теракт. Повреждения вагона и факт большого количества погибших свидетельствуют о том, что взрывное устройство было довольно мощным. Взрыв произошел в закрытом пространстве, что объясняет большое число жертв", — отметил эксперт.

В районе станций "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге наблюдается большое количество машин скорой помощи и реанимации, рассказал Sputnik политический обозреватель журнала "Консул" Дмитрий Кокко, побывавший на месте происшествия. Известно, что несколько пострадавших доставлены в Мариинскую больницу.

На месте происшествия работают более 80 спасателей. Президент России Владимир Путин заявил, что причины взрыва пока не известны, но рассматриваются все версии, в том числе и версия теракта. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход. Возбуждено уголовное дело.

В данный момент в Стрельне под Санкт-Петербургом проходят переговоры российского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Все данные указывают на то, что взрыв в метро - тщательно спланированный теракт, уверен экс-сотрудник спецподразделения.

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