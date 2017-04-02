МИНСК, 3 апр — Sputnik. После взрыва в метро Санкт-Петербурга в северной столице России усилили меры безопасности, а эксперты уверены в том, что это был теракт.

В понедельник около 14:30 в метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы, по предварительной информации, погибли 10 человек, пострадало несколько десятков, среди которых есть дети. Взрыв прошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", которые находятся в центре Петербурга.

Очевидец: паники не было

Студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Никита Гаевой оказался на месте трагедии.

"Я перешел со станции метро "Садовая" на "Сенную площадь", чтобы ехать в университет. Я почувствовал резкий запах дыма, предполагаю, что это был угарный газ. Было сильное задымление, и люди уже уходили. Из только что подъехавшего поезда все выходили, и по громкой связи объявляли, что всем необходимо подняться на улицу. Я тоже начал подниматься в тот момент, по крайней мере, не было паники, что было хорошо, так как люди смогли организованно подняться по эскалаторам на улицу. Хотя, конечно, все надышались угарным газом", — рассказал молодой человек.

Собеседник агентства признал: он только на улице понял, что произошла не просто авария, а нечто ужасное, "так как к станции со всех концов города станции на Сенную площадь подъезжали пожарные расчеты, автомобили скорой помощи и полицейские машины".

Белорусский журналист Виктория Мосунова, переехавшая в Санкт-Петербург несколько лет назад, рассказала радио Sputnik Беларусь о том, что известно на данный момент о взрыве на двух станциях метро>>

Эксперт: это был теракт

Член экспертного совета Комитета МосГорДумы по безопасности Дмитрий Ефимов назвал взрыв на "синей" ветке питерского метро терактом.

"Да, это был теракт, так как было отмечено большое наличие поражающих элементов, которые нанесли большинство ранений несовместимых с жизнью. В тесном вагоне даже небольшая мощность дает очень серьезный эффект. Вы видели, наверно, по снимкам, что двери вагонов практически выбиты наружу, это показывает очень большую ударную мощность взрывного устройства", — заявил собеседник Sputnik.

Он высказал мнение, что так как и сейчас в Санкт-Петербурге находится президент РФ Владимир Путин, то и совершение теракта именно сейчас и в это время — это вызов лично президенту.

Говоря о возможных версиях, эксперт связал произошедшее с военными действиями в Сирии.

"Мы много работали по ИГИЛ как в Сирии, так и на нашей территории. Я думаю, что основная версия будет связана с деятельностью этой исламистской группировки", — сказал он.

Ефимов также призвал граждан стать более бдительными.

"Самая лучшая мера, это бдительность самих граждан. Люди теперь знают, что могут быть какие-то закладки. Люди будут больше обращать внимание на оставленные вещи, на подозрительное поведение, кто ведет себя не стандартно в метро, и вовремя сообщать об этом правоохранительным органам и в службы безопасности метрополитена", — подчеркнул он.

Также назвал произошедший взрыв терактом и президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"По той информации, которую мы наблюдаем, я склоняюсь к тому, что произошел теракт. Повреждения вагона и факт большого количества погибших свидетельствуют о том, что взрывное устройство было довольно мощным. Взрыв произошел в закрытом пространстве, что объясняет большое число жертв", — рассказал эксперт.

Также предположительно взрывное устройство нашли и на другой станции метро Петербурга, однако его удалось обезвредить.

О том, что рассматривается и версия теракта, заявлял и президент РФ Владимир Путин >>

Ситуация в городе: пробки, но паники нет

После взрыва все станции петербургского метро закрыты на вход и на выход, из-за чего нагрузка на наземный транспорт Санкт-Петербурга увеличилась. Городские власти приняли решение сделать в понедельник бесплатный проезд для всех жителей и гостей города.



РИА Новости Кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

Бесплатный проезд из-за чрезвычайной ситуации ввели и некоторые службы такси — впрочем, вызвать машину в Петербурге практически невозможно, хотя диспетчеры и призвали выйти на линии максимальное количество машин.

Когда вновь начнет работать петербургский метрополитен, пока не известно. Сегодня он состоит из пяти линий, общей протяженностью 113,6 километра, 67 станций, пять эксплуатационных депо и одно ремонтное. Метрополитен Петербурга — второй по величине и загруженности в России, четвертый в Европе (после Москвы, Парижа и Лондона) и семнадцатый в мире.

Ежесуточно метрополитен перевозит более двух миллионов пассажиров.

Пострадали полсотни человек, информации о белорусах пока нет

По последним данным, погибли в результате ЧП десять человек, еще полсотни получили ранения. Сейчас отделение посольства в Петербурге уточняет, есть ли среди пострадавших белорусы.

"Если ваши родные и близкие находятся в Санкт-Петербурге и не выходят на связь, вы можете сообщить на "горячую линию", — сказали в МИД.

Узнать телефоны "горячих линий" по ситуации в Санкт-Петербурге можно здесь >>