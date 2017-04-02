МИНСК, 3 апр – Sputnik. Сотрудники милиции устанавливают личность мужчины, тело которого было обнаружено на улице Карвата в Минске, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома в понедельник.

"В ходе осмотра трупа видимых признаков насильственной смерти не обнаружено", – сказали в милиции.

По информации ГУВД, погибшему 45-60 лет, мужчина имел среднее телосложение, его рост – 183 сантиметров. На нем была черная длинная куртка с логотипом "Snow Mountain", спортивная красная мастерка, черные джинсы и черные кроссовки со вставками желтого и зеленого цветов.

В милиции просят граждан, которым что-либо известно о данном мужчине, сообщить об этом в Партизанское РУВД Минска.