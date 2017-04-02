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Чеченцев с билетами на поезд задержали в 300 м от границы с Польшей

03.04.2017 19:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в 300 метрах от границы с Польшей двоих граждан России – выходцев из Чечни, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Чеченцев с билетами на поезд задержали в 300 м от границы с Польшей
© Фото: VSAT
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Нарушителей без разрешающих документов обнаружили вечером 2 апреля в в Брестском районе. 

"У выходцев из Чечни с собой были документы, удостоверяющие личность, банковская карта, два билета на поезд сообщением "Брест – Тересполь" на утро того же дня", – сказали в ГПК.

В комитете также уточнили, что одного из мужчин о недопущении нарушения законодательства уже предупреждали пограничники – на железнодорожном вокзале в Бресте. 

По информации ГПК, в ближайшее время чеченцев депортируют из Беларуси с запретом въезда в республику на срок до пяти лет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В ближайшее время чеченцев депортируют из Беларуси с запретом въезда в республику на срок до пяти лет.

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