МИНСК, 3 апр – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в 300 метрах от границы с Польшей двоих граждан России – выходцев из Чечни, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Нарушителей без разрешающих документов обнаружили вечером 2 апреля в в Брестском районе.

"У выходцев из Чечни с собой были документы, удостоверяющие личность, банковская карта, два билета на поезд сообщением "Брест – Тересполь" на утро того же дня", – сказали в ГПК.

В комитете также уточнили, что одного из мужчин о недопущении нарушения законодательства уже предупреждали пограничники – на железнодорожном вокзале в Бресте.

По информации ГПК, в ближайшее время чеченцев депортируют из Беларуси с запретом въезда в республику на срок до пяти лет.