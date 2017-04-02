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В Минске милиция устанавливает личность погибшего мужчины. Его тело обнаружено на ул. Карвата
Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружено на улице Карвата в Минске. В ходе осмотра видимых признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено,
Возраст мужчины в пределах 45−60 лет, среднего телосложения, рост 183 см. Черты лица: форма овальная, волосы прямые средней длины темно-русые с проседью, уши овальные, нос прямой.
Был одет: куртка черная длинная с логотипом SNOW MOUNTAIN, спортивная мастерка ярко-красного цвета с логотипом Reebok, свитер серого цвета под горло, футболка белого цвета, футболка темного цвета, спортивные штаны черного цвета, джинсы черного цвета с логотипом Differ, носки вязанные фиолетово-зеленого цвета, носки светлые, кроссовки черные со вставками желтого и зеленого цветов.
При себе имел связку с одним ключом из металла белого цвета, одним чип-ключом, а также одним ключом из металла белого цвета.
Всех, кто что-либо знает о данном человеке, просят обращаться в Партизанское РУВД Минска лично по адресу: переулок Стахановский, 5. Или же звонить по телефонам: 8 (017) 398−90−20, 8 (017) 398−90−30, 8 (029) 757−33−45 или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.
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В ходе осмотра видимых признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено.
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Архив (ЧП)
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