Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружено на улице Карвата в Минске. В ходе осмотра видимых признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Возраст мужчины в пределах 45−60 лет, среднего телосложения, рост 183 см. Черты лица: форма овальная, волосы прямые средней длины темно-русые с проседью, уши овальные, нос прямой.

Был одет: куртка черная длинная с логотипом SNOW MOUNTAIN, спортивная мастерка ярко-красного цвета с логотипом Reebok, свитер серого цвета под горло, футболка белого цвета, футболка темного цвета, спортивные штаны черного цвета, джинсы черного цвета с логотипом Differ, носки вязанные фиолетово-зеленого цвета, носки светлые, кроссовки черные со вставками желтого и зеленого цветов.

При себе имел связку с одним ключом из металла белого цвета, одним чип-ключом, а также одним ключом из металла белого цвета.

Всех, кто что-либо знает о данном человеке, просят обращаться в Партизанское РУВД Минска лично по адресу: переулок Стахановский, 5. Или же звонить по телефонам: 8 (017) 398−90−20, 8 (017) 398−90−30, 8 (029) 757−33−45 или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.







