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Неизвестные застрелили двоих полицейских в Астрахани
В Астрахани неизвестные застрелили двоих сотрудников полиции. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает
Там рассказали, что в Госавтоинспекцию поступило сообщение о столкновении «Газель» и Nissan March. «На место ДТП был направлен автопатруль Отдельного батальона ДПС № 1. По предварительным данным, во время оформления ДТП злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД скончались до приезда скорой помощи», — объяснил собеседник агентства.
Руководитель пресс-службы УМВД РФ по Астраханской области Петр Русанов сообщил «
По предварительным данным, подозреваемых четверо, в розыск объявлена автомашина «Газель», на которой они могут передвигаться. В городе введен план «Сирена», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По сведениям
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Преступники открыли огонь по полицейским во время оформления ДТП, затем скрылись с места происшествия.
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Архив (ЧП)
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