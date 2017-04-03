﻿ Неизвестные застрелили двоих полицейских в Астрахани. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные застрелили двоих полицейских в Астрахани

04.04.2017 05:52 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Астрахани неизвестные застрелили двоих сотрудников полиции. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Там рассказали, что в Госавтоинспекцию поступило сообщение о столкновении «Газель» и Nissan March. «На место ДТП был направлен автопатруль Отдельного батальона ДПС № 1. По предварительным данным, во время оформления ДТП злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД скончались до приезда скорой помощи», — объяснил собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы УМВД РФ по Астраханской области Петр Русанов сообщил «Интерфаксу», что инцидент произошел примерно в 1.00 по местному времени (00.00 по минскому).

По предварительным данным, подозреваемых четверо, в розыск объявлена автомашина «Газель», на которой они могут передвигаться. В городе введен план «Сирена», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По сведениям РИА Новости, убитые — лейтенант и старший лейтенант полиции, у одного из них остались двое детей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преступники открыли огонь по полицейским во время оформления ДТП, затем скрылись с места происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске милиция устанавливает личность погибшего мужчины. Его тело обнаружено на ул. Карвата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика