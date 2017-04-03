В Астрахани неизвестные застрелили двоих сотрудников полиции. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Там рассказали, что в Госавтоинспекцию поступило сообщение о столкновении «Газель» и Nissan March. «На место ДТП был направлен автопатруль Отдельного батальона ДПС № 1. По предварительным данным, во время оформления ДТП злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД скончались до приезда скорой помощи», — объяснил собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы УМВД РФ по Астраханской области Петр Русанов сообщил « Интерфаксу », что инцидент произошел примерно в 1.00 по местному времени (00.00 по минскому).

По предварительным данным, подозреваемых четверо, в розыск объявлена автомашина «Газель», на которой они могут передвигаться. В городе введен план «Сирена», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По сведениям РИА Новости , убитые — лейтенант и старший лейтенант полиции, у одного из них остались двое детей.