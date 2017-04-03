МИНСК, 4 апр – Sputnik. Пожилой мужчина погиб в результате пожара жилого дома в Светлогорском районе, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси МЧС: три дома сгорели под Толочином в результате выжигания травы

Возгорание произошло ночью во вторник в деревне Залье: информация о пожаре поступила спасателям в 03:52.

"По прибытии к месту вызова было установлено, что деревянный дом горит открытым пламенем, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия дома. В ходе тушения на полу в жилой комнате под элементами обрушившихся строительных конструкций обнаружен обгоревший труп хозяина дома", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что погибший – 73-летний мужчина – жил один. Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве одной из версий возникновения огня рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.