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Одинокий пенсионер сгорел в своем доме в Светлогорском районе

04.04.2017 08:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Пожилой мужчина погиб в результате пожара жилого дома в Светлогорском районе, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

Одинокий пенсионер сгорел в своем доме в Светлогорском районе
© Фото: МЧС Беларуси
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Возгорание произошло ночью во вторник в деревне Залье: информация о пожаре поступила спасателям в 03:52.

"По прибытии к месту вызова было установлено, что деревянный дом горит открытым пламенем, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия дома. В ходе тушения на полу в жилой комнате под элементами обрушившихся строительных конструкций обнаружен обгоревший труп хозяина дома", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что погибший – 73-летний мужчина – жил один. Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены. 

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве одной из версий возникновения огня рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве одной из версий возникновения огня рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

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